فيديو| أوروبيون في صفوف «داعش».. ماذا تعرف عنهم؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية، 800 مقاتل أجنبي من عناصر تنظيم داعش و700 من زوجاتهم و1500 من أطفالهم الذين يعيشون بمعزل عنهم في مخيمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها وإلا سيتم إطلاق سراحهم. بينما تقول دولٌ أوروبية إنّها تعكف على كيفية التعامل مع مواطنيها الراغبين في العودة إليها، بما في ذلك إجراء تحقيقات مع المذنبين منهم بارتكاب جرائم ومحاكمتهم. التفاصيل من هنا:

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