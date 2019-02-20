محمد بن سلمان يقرر الإفراج عن 850 هنديًا في السعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يزور البلاد حاليًّا، قرر إطلاق سراح 850 هنديًا يقبعون في سجون بلاده.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على "تويتر"، إنّ الإفراج عن السجناء جاء بطلب من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، حسب قناة "إن دي تي في" المحلية.

وأضاف: "بناء على طلب رئيس الوزراء (الهندي) أمر ولي عهد السعودية بإطلاق سراح 850 سجينًا هنديًا في المملكة".كما أعلن كومار أن ولي العهد وافق كذلك على زيادة حصة الحجيج الهنود إلى ألفي شخص، بناءً على طلب مودي، من دون توضيح إجمالي العدد.

ولم توضح الخارجية الهندية طبيعة "الجرائم" المدان فيها السجناء الهنود، كما لم تعلن موعد تنفيذ القرار.

ووصل ولي العهد السعودي، مساء الثلاثاء، إلى نيودلهي، في ثاني محطات جولته الآسيوية، بعد باكستان.

وأمس الأول الاثنين، أمر بن سلمان أثناء زيارته باكستان، بالإفراج "فورًا" عن 2107 باكستانيين يقبعون في سجون بلاده، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة عبر "تويتر".

وذكرت التغريدة أنّ الإفراج عن السجناء جاء بناء على طلب من عمران خان، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية لولي العهد السعودي في سياق محاولات الخروج مما يصفها مراقبون بـ"عزلة خاشقجي"، في إشارة إلى اتهامات بتورط مسؤولين في المملكة بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول، حيث أعلنت المملكة مقتله في 20 أكتوبر الماضي، بعد 18 يومًا من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية؛ ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة، ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومن أمر بتنفيذ الجريمة.