بعد "خليها تكاكي".. "العدس" و"الفاصوليا" بدائل البروتين الحيواني للفراخ

حملة إلكترونية قادتها ربات بيوت، تحت عنوان "خليها تكاكي"، ضمن عدة حملات أطلقت مؤخرا بينها "خليها تصدي"، اعتراضا على أسعار السيارات المرتفعة، وحتى "خليها تعنس" والتي أطلقها الشباب اعتراضا على مصاريف الزواج الكبيرة، والتي لاقت على الجانب الآخر كثير من الانتقادات من قبل الفتيات والحقوقيات، بسبب اعتبار الفتاة "سلعة" ولها سعر.

ولم تختلف أهداف حملة "خليها تكاكي" عن سابقتها، فهي حملة إلكترونية، تهدف إلى مقاطعة شراء الدجاج بعد ارتفاع أسعارها بشدة، حيث وصل سعر الفراخ البيضاء 38 جنيه، والبلدي 43 جنيه، والبانيه 75 جنيها، هاشتاج "خليها_تكاكي" تفاعل عليه عدد كبير من ربات البيروت عبر "فيس بوك"، وعلى المجموعات المغلقة للفتيات والأمهات.

وتفاعل مستخدمي "فيسبوك" مع الحملة بشدة، ودعوا إلى التوقف عن شراء الدجاج حتى يرخص سعرها، ويصل إلى 20 جنيه مثلما كان منذ عدة أشهر، وفي حالة قاطع عدد من البيوت شراء الدجاج لفترة من الزمن، فيما يلي أبرز مصادر البروتين النباتية، والتي يمكن استخدامها، يوميا لتعويض غياب الدجاج، وفق موقع medical health، الأمريكي والمهتم بالصحة والرشاقة والطعام، وأنظمة الغذاء.

- العدس:

يعتبر العدس الأصفر والبني، من البقوليات التي يعتمد عليها من يتبعون أنظمة غذاء نباتية كمصدر للبروتين، حيث أن نصف كوب من العدس يحتوي على 9 جرام بروتين.

- الفاصوليا واللوبيا مع الأرز:

يحتوي الأرز والفاصوليا على روتين، وبخلطهما معا تضيف 7 جرام من البروتين لكوب من الأرز والفاصوليا المختلط.

- البطاطس:

تحتوي ثمرة البطاطس الكبيرة على 8 جرام من البروتين، ما يجعله مصدر جيد للبروتين اليومي، لكن يجب أكله بحرص لأنه يعد من النشويات، ما يساعد في كسب الوزن.

- الخضروات الورقية:

تعتبر الخضراوات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مصدر جيد للبروتين، مثل البروكلي والكرنب، والسبانخ.

- كينوا:

تعتبر الكينوا مصدر غني بالبروتين، وهي حبوب تصلح للأكل، ويمكن إضافتها للشوربة والمكرونة، ويمكن أكلها كوجبة كاملة مع الزبادي للإفطار والعشاء، وكوب الكينوا يحتوي على 8 جرام بروتين.

-اللوز:

يحتوي نصف كوب من اللوز على 16.5 جرام من البروتين، ما يجعله بديل صحي قوي للدجاج.

-السوداني:

يمكن أكله بأكثر من طريقة، مع المكسرات، وعلى الحلويات، وكذلك مثل زبدة الفول السوداني، ويحتوي نصف كوب من السوداني على 20 جرام بروتين، وملعقة كبيرة من زبدة الفول الوسداني تحتوي على 8 جرام بروتين.

- الحمص:

يعتبر مصدر جيد للروتين، ويمكن أكله في السلطة، وحمص شام، وفي الكشري.