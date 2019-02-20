مستشار رئاسي يمني: معركة مصر ضد الإرهاب تستوجب التأييد والدعم

أكد عبدالملك المخلافي، متشار رئيس الجمهورية اليمني ، ووزير الخارجية السابق في اليمن، أن معركة مصر ضد الإرهاب تستوجب التضامن والتأييد والدعم من جميع الشعوب والدول العربية.

وقال المخلافي بتغريدة رصدها الخليج 365 على حسابه الشخصي الأربعاء إن "المواجهات ضد الإرهاب التي تخوضها مصر العربية -شعبها وجيشها وشرطتهاوقيادتها-تستوجب تضامن وتأييد ودعم كل شعوب الأمة العربية ودولها".

وشدد المخلافي على أهمية "ادانة هذا الإرهاب الإجرامي الذي يحاول ان يقوض جهد الشعب المصري وقيادته لتوفير الامن والاستقرار وتحسين الاقتصاد وتحقيق النهوض".

وأواخر العام المنصرم، علق المخلافي هعلى الجريمة الإرهابية المدانة التي استهدفت حافلة سياحية في القاهرة،عشية راس السنة الميلادية، وقال إنها "تكشف عن الوجه البشع للإرهاب الذي هدفه تدمير كل أوجه الحياة ومحاولة تشويه حالة الاستقرار والأمان التي تعيشها مصر ،كل عام وشعب مصر العظيم في خير ونصر ضد الإرهاب بإذن الله".

وأضاف "#مصر_اقوي_من_الإرهاب الذي يحاول ان يؤثر على الحياة في هذا البلد العظيم والأمن الذي انتصر على محاولة تدميره وانطلق يبني نهضته وتقدمه ويعزز وحدته الوطنية ويستعيد دوره القومي على نطاق أمته العربية وأفريقيا والعالم ".

يشار إلى أن الإرهاب في مصر هو مصطلح يشير إلى عدد من الهجمات التي نفذ معظمها تكفيريين داخل الأراضي المصرية. استهدفت هذه الهجمات مقرات حكومية ومقرات تابعة للشرطة المصرية، كما قامت باستهداف السياح في القادمين لمصر.

وتشير المراجع إلى الهجمات الارهابية ارتفعت وتيرتها في مطلع التسعينات، حيث استهدفت الجماعة التكفيرية في مصر حينها كبار الساسيين رموز السلطة وقوات الأمن المصري طوال فترة الثمانينيات وفترات متقطعة من التسعينيات لكن بعد ضربات أمنية متلاحقة من قبل الأمن المصري والذي شمل اعتقال معظم أعضائها وضرب قواعدها.

وزادت قوة هذه الجمعات الارهابية مجدا بعد ثورة 25 يناير، وتمثلت باستهداف خطوط الغاز المتوجهة إلى إسرائيل والأردن وغيرها من الحوادث وقت تم رفع حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في البلاد لمنع حدوث تفاقم عمليات التخريب التي حدثت اثناء ثورة 25 يناير.

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