السيسي "واثق" قبل استضافة مصر لكأس أمم أفريقيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab السيسي يستقبل رئيس الكاف

وأوضحت الرئاسة المصرية "حرص الدولة على توفير جميع المتطلبات لنجاح بطولة كأس أم أفريقيا 2019"، التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل، على كافة المستويات التنظيمية والإدارية واللوجستية، لتكون تلك البطولة بمثابة "احتفالية رياضية أفريقية متميزة".

وشددت الرئاسة المصرية على تأكيد السيسي توفير الدعم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في مقره بالقاهرة، ليتمكن من مزاولة مهامه على أكمل وجه.

من جانبه، أهدى رئيس الاتحاد الأفريقي شعار "الكاف" إلى الرئيس المصري، مشيدا بـ"دور مصر التاريخي" كإحدى الدول المؤسسة لاتحاد الكرة الأفريقي الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة.