دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق YouTube Music يحصل على دعم Android Auto ظهر على التقنية بلا حدود.

يعتبر تطبيق YouTube Music مهم بالنسبة للكثيرين، وبالرغم من أهميته، إلا انه كان يفتقر إلى ميزة Android Auto حتى آخر تحديث، إذ كان يتطلب من المستخدمين تشغيل التطبيق يدويًا أثناء اتصاله بالسيارة لكي يتم تشغيل الموسيقي.

ولكن الآن، أحضر التطبيق أخيرًا دعم لميزة Android Auto، حيث يمكنك الآن النقر فوق علامة “الموسيقي” واختيار YouTube Music كمصدر الموسيقى الخاص بك، ثم سيظهر لك خمسة خيارات يمكنك الاختيار من بينها وهم؛ Mixtape و Recommended و Last play و Downloads.

ولكن مع الأسف، لا يوفر التطبيق قوائم موسيقية منظمة مثل تطبيقات بث الموسيقي الأخرى بما في ذلك Spotify و Google Play Music، ولكنك ستحصل على بعض قوائم التشغيل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا استنادًا إلى نوع الأغاني المفضل إليك، بالإضافة إلى بعض القوائم القياسية التي تتضمن أنواع الموسيقي الأكثر انتشارًا.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق YouTube Music يحصل على دعم Android Auto ظهر على التقنية بلا حدود.