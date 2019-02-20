دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متصفح كروم لنظام أندرويد يُجهّز لميزة الردود السريعة

بدأت قوقل الشهر الماضي بتنفيذ إجراءات كانت ستؤدي إلى منع عمل إضافات حجب الإعلانات في متصفح كروم، إلا أن الشركة عادت – وتحت ضغط المطورين – وتراجعت جزئياً عن هذه الإجراءات حيث أنها لن تؤدي لتعطيل عمل إضافات فلترة المحتوى.

كانت قوقل قد ذكرت سابقاً أنها ستلغي عمل الواجهة البرمجية الخاصة بطلبات الويب webRequest وذلك من أجل زيادة خصوصية المستخدمين وتحسين الأمان وسرعة عرض المحتوى، لكن هذا الأمر سيمنع عمل إضافات حجب الإعلانات.

الآن أوضحت قوقل وعبر المهندس Devlin Cronin أنه لن يتم إزالة هذه الواجهة البرمجية بالكامل. وكانت قد نشرت دراسة بحثية تقنية تؤكد أن إضافات حجب الإعلانات لا تبطئ تحميل الصفحات ما يلغي الحجة التي تستند إليها قوقل لتقوية موقفها بإزالة عمل الواجهة البرمجية المذكورة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها Ghostery أن كافة إضافات حجب الإعلانات الشهيرة اليوم فعالة للغاية حيث أنها تحتاج إلى زمن قصير للغاية يقاس بالميلي ثانية لتقوم بعملها في حجب الإعلانات.

وذهبت بعض الدراسات الأخرى إلى أن وجود إضافات حجب الإعلانات تؤدي إلى تحميل الصفحة بشكل أسرع وهو الدافع الرئيسي لاستخدامها من قبل الكثير من المستخدمين.

التدوينة قوقل تنفي نيتها منع إضافات حجب الإعلانات ظهرت أولاً على عالم التقنية.