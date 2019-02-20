شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة الاستمرار بالخطوات الهادفة للتعافى الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد مجلس الوزراء اليمنى فى اجتماعه الدورى بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم، على ضرورة الاستمرار فى الخطوات الحكومية الهادفة لإطلاق عجلة التعافى الاقتصادي.

وأكد المجلس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أهمية العمل على استئناف تصدير النفط والغاز، وتأمين عودة الشركات العالمية، واستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة الإيرادات العامة، إضافة إلى تشغيل الموانئ والمطارات فى المناطق المحررة، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة للحفاظ على الاقتصاد الوطنى والدفع به نحو مرحلة النمو والتنمية رغم الصعوبات القائمة.

وشدد رئيس الوزراء اليمنى معين عبدالملك، على بذل كل الجهود الممكنة للعودة إلى الانتظام والانضباط المالى فى مالية الدولة، تأمينًا للاستقرار المالى والنقدي، بما يسهم فى انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفى انطلاق عجلة الحكومة ومؤسساتها، وتعزيز حركة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة العمل على استعادة أكبر قدر ممكن من توازن الموازنة العامة للدولة، بتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات عبر سياسات مالية حصيفة.