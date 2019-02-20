الملك سلمان يتصل برئيس الحكومة العراقية

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صرح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن الملك سلمان بحث مع عبد المهدي سبل زيادة التعاون بين البلدين، في جميع المجالات بصورة تخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأضاف "جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع "آر تي".

وشدد العاهل السعودي على دعم السعودية للعراق، وحرصها على أمنه واستقراره، معربا عن دعمه للخطوات، التي تقوم بها الحكومة العراقية، خاصة في إعمار العراق.

وأكد رئيس الوزراء العراقي تطلعات بلده لمزيد من التعاون الاقتصادي والنفطي مع السعودية.