ولي العهد يصدر أوامر بشأن سجناء هنود في السعودية

وغرد كومار عبر حسابه على "تويتر"، بأن ولي العهد أعلن موافقته على زيادة عدد الحجاج الهنود إلى 200 ألف سنويا، بعد أن كان 175 ألفا.
وأضاف كومار أن ولي العهد أمر كذلك بالإفراج عن 850 سجينا هنديا داخل السجون السعودية من إجمالي عدد 2224 سجينا في المملكة.
ويتواجد ابن سلمان في الهند، خلال زيارة شهدت التوقيع على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين.
وتأتي الهند ضمن المحطة الثانية في جولة محمد بن سلمان الآسيوية، التي تشمل أيضا الصين. وستستمر الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، لمدة يومين.
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