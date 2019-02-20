اندلاع #حريق مروع في وحدة سكنية بحي الرونة بـ #خميس_مشيط

صحيفة الخليج الالكترونية

باشر مدني خميس مشيط، مساء اليوم، بلاغًا عن حريق في وحده سكنية جاهزة (بركس) بحي الرونة بخميس مشيط عند الساعة (16:57) مكون من سبع غرف في حوش مساحته تقريبًا 100 * 100 يحتوي على أربع وحدات، واقتصر الحريق على بركس واحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن فرق الدفاع المدني عملت على احتواء وإخماد الحريق ومنع وصوله للوحدات الأخرى، فيما لم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد، ويعزى السبب من خلال المعاينة والتحقيق الأولي إلى التماس كهربائي أدى لنشوب الحريق.