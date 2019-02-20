شكرا لقرائتكم خبر عن «العبيكان» رئيساً لمكتب المركز العربي الأفريقي للسلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أصدر مجلس إدارة المركز العربي الأفريقي للسلام العالمي وحقوق الإنسان، قراراً بتعيين الشيخ ‎أحمد العبيكان رئيساً للمكتب الدولي في ‎المملكة. وقد تم اعتماد القرار من هيئة الأمم المتحدة رقم 666743، فيما باشر الشيخ أحمد العبيكان مهامه بدءاً من تاريخ صدور قرار التعيين.

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