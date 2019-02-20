فيروس الحصبة يغزو اليابان.. وتسجيل 167 حالة إصابة في 9 أيام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت السلطات الصحية في اليابان تسجيل 167 حالة إصابة بفيروس الحصبة في البلاد خلال 9 أيام، فيما يعد أعلى عدد لحالات الإصابة بالمرض تشهده البلاد منذ 10 سنوات.

وذكرت صحيفة "أساهي شيمبن" اليابانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن المعهد الوطني للأمراض المعدية أعلن عن تسجيل 167 حالة خلال الفترة من 10 فبراير الجاري وحتى 19 فبراير، في 20 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47.

وسجلت محافظة "مي" أعلى عدد من الإصابات بـ 49 حالة، تلتها "أوساكا" بـ 47 حالة ثم "إيتشي" بـ 17 فيما حلت طوكيو في المرتبة الرابعة بـ11 حالة.

وفيما تحاول السلطات جاهدة السيطرة على التفشي، دعا الخبراء الصحيون العامة إلى الحرص على التطعيم ضد الفيروس شديد العدوى والذي ينتقل عبر الهواء وقد ينتشر من خلال السعال والعطاس.

ويأتي ذلك فيما تشهد الكثير من دول العالم موجة من تزايد حالات الإصابة بالحصبة أثارت المخاوف، وتم إرجاعها بشكل رئيسي إلى رفض كثير من الآباء تطعيم أطفالهم ضد المرض على خلفية المعلومات المغلوطة المتداولة بشأن التطعيم، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي تسجيل أكثر من 900 حالة وفاة بين الأطفال في مدغشقر منذ أكتوبر الماضي جراء الإصابة بالمرض.