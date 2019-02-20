إتفاق إماراتي سعودي لاقامة مصنع عسكري

اسماء السيد - أبوظبي: وقّعت شركة "العسبر" الإماراتية المتخصصة في الصناعات العسكرية، على هامش معرض "آيدكس" الدفاعي في أبوظبي، الاربعاء، اتفاقية مع شركة "مجال ألفا" السعودية لتأسيس مصنع للصناعات والتجهيزات العسكرية في الرياض.

وقالت الشركتان في بيان إن تكلفة المصنع تبلغ 50 مليون درهم (نحو 13 مليون دولار) و"بمبيعات سنوية مستهدفة تتجاوز 200 مليون درهم (نحو 50,7 مليون دولار) في السنة الثالثة".

وأوضح محمود محمد راشد الأميري رئيس مجلس إدارة شركة "العسبر" ان الشركة "تمتلك التقنيات العسكرية اللازمة لإقامة مثل هذا المصنع في المملكة العربية السعودية".

من جهته، أكّد عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة "مجال ألفا" ان "توجّه الشركة هو مواكبة توجهات وتطلعات وخطط القيادة العليا في المملكة من خلال توطين الصناعات العسكرية في المملكة".

وأضاف ان "هذا التحالف مع الجانب الإماراتي تم من خلال ما يمتلكه الجانب الإماراتي من تقنيات عسكرية متقدمة وما لديهم من قاعدة عملاء في مختلف أنحاء العالم ومنها جهات أمنية وعسكرية في المملكة".