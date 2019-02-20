شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والهند تجريان مناورات بحرية قريبا هى الأولى من نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السعودية والهند، فى بيان مشترك، أنهما تجريان مناورات بحرية قريبًا هى الأولى من نوعها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وذكر البيان المشترك، أن السعودية تلتزم بتزويد الهند بالنفط وتعويض أى نقص من مصادر أخرى، معلنين رفض أية محاولة لربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة.