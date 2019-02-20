سياسي سوداني: تصريحات وزير الداخلية حول مشروعية المظاهرات تحتمل عدة وجوه

وأشار عبد العاطي إلى مشروعية التظاهرات والاحتجاجات السلمية ما لم تخرج على القانون.

احتجاجات مطلبية

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف ربيع في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن المظاهرات لديها مشروعية طالما هى احتجاجات مطلبية، وهى تعبير سلمي وفقا للدستور والقانون، وفي اعتقادي أن المظاهرات التي يقصدها الوزير تلك التي تخرج عن القانون والدستور، وتتعدى على مكتسبات الناس وأموالهم وممتلكاتهم والأموال العامة للدولة ومنشآتها الحكومية، وعدم اتباع الأشكال القانونية من مسارات وتحديد أوقات وأماكن وغيرها.

وتابع المحلل السياسي السوداني، أن "تلك التصريحات حمالة وجوه، ويبدو أنه يقصد الأمور التي تبتعد عن مشروعية التعبير السلمي، ويجب أن نفرق بين نوعين من التظاهرات، والتي منها التعبير السلمي المشروع، والثاني "العنف" يستخدمه البعض للقيام بأعمال غير مشروعة".

وحول رد الفعل العالمي على تلك التصريحات، قال عبد العاطي، إن العالم كله تحول إلى المصالح والسياسة تحكمها المصالح، وكل دولة ترى حسب الوجه الذي يناسب مصالحها.

تغيير مسار

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وكان وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان، قد صرح بأن الشرطة لن تسمح بالمساس بمكتسبات الأمة، وستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، ويعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر، وأضاف "المظاهرات كانت لها مطالب مشروعة، إلا أن أيادي خفية غيرت مسارها"، جاء ذلك في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة 68 من كلية علوم الشرطة والقانون، صباح اليوم، الأربعاء، إن المطالب ذهبت بعيداً لتطالب برحيل النظام بوسائل غير مشروعة، ما أدى إلى النهب والتخريب والسلب، وإن ذلك سلوك هدام لن يسمح به.

وأضاف بلال أن الكوكبة الجديدة المتخرجة من كلية علوم الشرطة والقانون إضافة حقيقية ومقدرة، من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتمكين للاستقرار والأمن بالبلاد، وأضاف أن حماية الوطن والمواطن واجب مقدس، وأن قوام الدفعة 250 طالباً، فيهم 12 من دولة الأردن الشقيقة.