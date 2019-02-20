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وأشار عبد العاطي إلى مشروعية التظاهرات والاحتجاجات السلمية ما لم تخرج على القانون.
احتجاجات مطلبية
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وتابع المحلل السياسي السوداني، أن "تلك التصريحات حمالة وجوه، ويبدو أنه يقصد الأمور التي تبتعد عن مشروعية التعبير السلمي، ويجب أن نفرق بين نوعين من التظاهرات، والتي منها التعبير السلمي المشروع، والثاني "العنف" يستخدمه البعض للقيام بأعمال غير مشروعة".
وحول رد الفعل العالمي على تلك التصريحات، قال عبد العاطي، إن العالم كله تحول إلى المصالح والسياسة تحكمها المصالح، وكل دولة ترى حسب الوجه الذي يناسب مصالحها.
تغيير مسار
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف بلال أن الكوكبة الجديدة المتخرجة من كلية علوم الشرطة والقانون إضافة حقيقية ومقدرة، من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتمكين للاستقرار والأمن بالبلاد، وأضاف أن حماية الوطن والمواطن واجب مقدس، وأن قوام الدفعة 250 طالباً، فيهم 12 من دولة الأردن الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي سوداني: تصريحات وزير الداخلية حول مشروعية المظاهرات تحتمل عدة وجوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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