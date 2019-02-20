استقبال فخم من رئيس الهند لمحمد بن سلمان داخل القصر الجمهوري (صور)

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية الهند قبيل حفل العشاء اجتماعا، نقل خلاله ابن سلمان تقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للرئيس الهندي، فيما حمله تحياته وتقديره للملك.

وعزف السلامان الوطنيان السعودي والهندي في بداية الحفل، وألقى الرئيس الهندي كلمة رحب فيها بولي العهد والوفد المرافق، مستذكراً الزيارات التاريخية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز في 2006، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لنيودلهي في عام 2014، وزيارة رئيس وزراء الهند إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016، التي أسفرت عن توسيع شراكتنا الاستراتيجية.

وأوضح الرئيس الهندي أن البلدين تربطهما روابط تاريخية غنية تعتمد على الروابط الحضارية المشتركة، تدل على التبادلات الاقتصادية المتنامية باستمرار.

وشدد الرئيس الهندي على أن بلاده تقدر المملكة العربية السعودية بالغ التقدير كشريك موثوق به لأمن طاقتها، مرحبا بمشاركة المملكة في الاحتياطات النفطية الاستراتيجية لبلاده.

وقال: "نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كعامل استقرار في المنطقة وما ورائها، ونقدر قيادتكم الحكيمة لتنويع الاقتصاد، ونرحب ببرنامجكم رؤية 2030، مؤكدا رغبة الهند بأن تكون شريكا قويا وموثوقا به لنمو المملكة وتقدمها".

وأكد الرئيس الهندي أن الإرهاب هو أخطر تهديد للبشرية اليوم، مضيفا "يجب على الهند والمملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي، أن يتحد لهزيمة هذه القوى الشريرة وتدميرها ومكافحة التطرف، ولا مكان للمسؤولين عن مثل هذه الأفعال في مجتمعنا الذي يحب السلام".

وألقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كلمة، جاء فيها…

"شكراً فخامة الرئيس على الترحيب الحار والحفاوة التي نلقاها اليوم، أشكر أيضاً دولة رئيس الوزراء وجميع أصدقائنا في الهند العزيزة".

"العلاقة القديمة والتاريخية بالنسبة لنا مهمة جداً لكن اليوم نشهد حاضر مميز للغاية وفيه فرص كثيرة جداً لدولتينا، واليوم أيضاً نحتفل ونحضر إنجاز حقق في عامين وهو إنجاز كبير جداً في عدة مجالات من الاقتصاد إلى الأمن إلى السياسة وغيرها من المجالات".

"في هذه الزيارة بتأسيس المجلس التنسيقي الرفيع المستوى الاستراتيجي بين السعودية والهند سوف تشهد الاستراتيجية القادمة تسارع أكبر بكثير مما حدث في السنتين الماضية، نحن تتقاطع المصالح بين السعودية والهند في مصالح كثيرة جداً وأيضاً المخاطر التي تجابهنا متشابهة وكثيرة سواء في الإرهاب أو غيرها من المخاطر وهذا يؤكد أن علينا أن نعمل جميعاً لتحقيق جميع المصالح المجابهة لجميع التحديات".

"أود أن أشكر دولتكم مرة أخرى على الحفاوة الحارة التي لقيناها في الهند ونستطيع أن نقول إن لديكم بلد رائع وشعب رائع وقطاع خاص مميز للغاية وحكومة رائعة".