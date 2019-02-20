قريبا... نتنياهو في المغرب

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ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، بأن نتنياهو سيزور المغرب، قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي ستُجرى في التاسع من أبريل/ نيسان 2019.
© AP Photo / Baz Ratner
وأفادت الصحيفة بأنه في الماضي، كان المسؤولون الإسرائيليون متشبثين بالتواصل مع الدول التي لا تعترف ببلادهم عبر القنوات الخلفية، وبأن زيارة نتنياهو المرجحة للمغرب ستكون علامة بارزة أخرى على قائمة تنامي قوة رئيس الوزراء السياسية، وتمكنه من وقوع اختراقات دبلوماسية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية إلى أن العلاقات المغربية الإسرائيلية تأسست لأول مرة بعد توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993، ولكن تم قطعها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي بدأت في عام 2000.
وأوضحت الصحيفة أن القناة العبرية الـ"13" قد زعمت أن نتنياهو التقى سرا بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بنيويورك.
وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الزيارة المزعومة.
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