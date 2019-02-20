الان تتابع جوردن وودز.. المرأة التي تسببت في انفصال كلوي كاردشيان عن حبيبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

لم تدرك نجمة تلفزيون الواقع كلوي كاردشيان، أن تكون الصفعة الموجهة على وجهها من أقرب صديقاتها التي تدعى جوردن وودز، بعدما علمت بخيانتها مع حبيبها لاعب كرة السلة الأمريكي تريستان تومسون البالغ من العمر 27 عامًا.

خيانة الصديقة جوردن وودز، البالغة من العمر 21 عامًا، صدمت نجمة تليفزيون الواقع وعائلتها بأكملها الذين اعتبروها واحدة من الأسرة، خاصة وأنها العارضة التي تعتمد عليها “كلوي” في عرض أزياء علامتها التجارية Good America.

المفاجأة لعائلة كلوي لم تكن في خيانة تومسون، لكونها ليست المرة الأولى واعتادوا منه على ذلك، لكن الصدمة حلت عليهم لكونها جاءت من واحدة كانوا يعتبرونها أحدا أفراد العائلة.

هذه المرة لم تكن الأولى التي يقدم فيها “تومسون”، على خيانة حبيبته ووالدة طفلته “كلوي كاردشيان”، لكن ليس بالإمكان غفران خطيئته هذه المرة، حسب موقع “تي ام زي”، حتى قررت “كلوي” الانفصال عن حبيبها بعدما علمت بخيانته مع صديقتها جوردن ووزد، وواجهت “تومسون” بشأن خيانته ولم ينكر على الإطلاق ما حدث بينهما.

وحسب مصادر، فإن “تومسون”، قال إن جوردن وودز، تواجدت برفقته في أحد الحفلات التي أقامها حتى الساعة السابعة صباحًا، وشوهدا في حالة من الانسجام والرومانسية، ولم يبعدا يديهما عن بعضهما البعض.

مع تداول أخبار انفصال “كلوي” عن “تومسون”، أعربت عن إعجابها على منشور Hollywood Unlocked، يفيد بانفصالها عن حبيبها بعدما كشفت خيانته مع صديقتها جوردن وودز، ولجأت للإيموشن واستخدمت 8 رسوم تعبيرية على شكل وجه متكلم.

وأكدت تقارير صحفية عالمية، أن “كلوي”، سعيدة للغاية كونها تعيش حياة “الأم العزباء”، خاصة أنها علمت بخيانة حبيبها لها قبل ولادة طفلتهما “ترو” بأيام.