الجيش الليبى يسيطر على مدينة مرزوق جنوب البلاد

أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تمكن قوات الجيش الليبى من بسط سيطرته الكاملة على مدينة مرزق، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبى مستمرة فى مطاردة فلول الإرهابيين.

ودخلت قوات الجيش الوطنى الليبي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة مرزق، جنوب غربى البلاد لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

كان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبي، قد قال، أمس، إن قوات الجيش تشن ضربات جوية مستمرة على مواقع الإرهابيين فى مدينتى مرزق وأم الأرانب جنوب غربى البلاد.

وأوضح المسمارى فى تصريحات صحفية أن الخطة العسكرية فى الجنوب تسير بشكل جيد، قائلا: “العملية تسير على مشارف مرزق وأم الأرانب جنوبى مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا”.

وقال إنه “لا يزال الوقت مبكرا حتى تنتهى العملية العسكرية فى مدن الجنوب.. سندخل مرزق ثم القطرون ومناطق صحراوية شاسعة”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبى إلى سيطرة القوات بشكل كامل على جميع المطارات والحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية، مذكرا بإعلان حظر هبوط الطائرات عدا المدنية فى تلك المطارات.

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