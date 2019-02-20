"شيكات بـ33 مليون جنيه".. ننشر تقرير البرلمان لإسقاط عضوية خالد بشر

دبي - بواسطة محمد فارس © النائب خالد عبد المعبود بشر النائب خالد عبد المعبود بشر

كتب- أحمد علي:

ينشر مصراوي، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن إسقاط عضوية النائب خالد بشر؛ بعد صدور حكم نهائي ضده بالحبس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير، خلال جلسته العامة السبت المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.

ويصوت المجلس على إسقاط عضوية النائب، عقب مناقشة التقرير، وسيكون التصويت نداءً بالاسم ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن النائب خالد بشر، توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا إلى للمادة ١١٠ من الدستور؛ لصدور أحكام جنائية ضده بالحبس في قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليون و19 ألف جنيه.