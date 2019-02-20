مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة ومسلحي "أنصار الله" شرقي الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية، بالحديدة لوكالة "سبوتنيك":

"مواجهات اندلعت، مساء اليوم الأربعاء، بين القوات المشتركة ومقاتلي "أنصار الله" في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة يتخللها قصف مدفعي متبادل بين الطرفين، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع لقوات التحالف".

وفي الأثناء، اتهمت جماعة "أنصار الله"، القوات المشتركة اليمنية بقصف واستهداف مناطق في محافظة الحديدة. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة إن "القوات اليمنية استهدفت بالمدافع الرشاشة قرية محل الشيخ ومحيطها في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة، ومدينة الشباب في شارع التسعين شمال شرقي المدينة".

وأضافت "أن القوات أطلقت 20 قذيفة هاون على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، واستهدفت بـ19 قذيفة أخرى مناطق متفرقة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا".

وتأتي المواجهات عقب ساعات من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث خلال إحاطته مجلس الأمن الدولي بالمستجدات في اليمن، أن القوات ستبدأ الأربعاء بتنفيذ أولى خطوات خطة إعادة انتشار القوات من مينائي الصليف ورأس عيسى في الحديدة، يعقبها الانسحاب من ميناء الحديدة والمناطق الحرجة في المدينة.