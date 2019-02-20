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ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماس في مؤتمر صحفي "موقف الحكومة الألمانية هو أننا لا نسلم أية أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناء على تطورات صراع اليمن وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم".
© REUTERS / Fabrizio Bensch
ولم تحظر ألمانيا رسميا اتفاقات سبق أن أقرتها، لكنها حثت القطاع على الإحجام عن تصدير مثل هذه الشحنات في الوقت الراهن.
يذكر أن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، قالت اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح إلى السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر أوضاع اليمن تتحكم في مصير تسليم الأسلحة الألمانية إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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