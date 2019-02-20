أوضاع اليمن تتحكم في مصير تسليم الأسلحة الألمانية إلى السعودية

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماس في مؤتمر صحفي "موقف الحكومة الألمانية هو أننا لا نسلم أية أسلحة إلى السعودية في الوقت الحالي وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناء على تطورات صراع اليمن وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم".

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وكانت ألمانيا قد أكدت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها سترفض أي تراخيص خاصة بتصدير الأسلحة مستقبلا إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ولم تحظر ألمانيا رسميا اتفاقات سبق أن أقرتها، لكنها حثت القطاع على الإحجام عن تصدير مثل هذه الشحنات في الوقت الراهن.

يذكر أن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، قالت اليوم الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبررا للسماح بتصدير مزيد من السلاح إلى السعودية.