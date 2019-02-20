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© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
وفي السياق نفسه، وفقا لقناة "العربية"، كشف مسؤول حكومي يمني عن اتصالات مكثفة يجريها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، والجنرال لوليسغارد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ اتفاق ستوكهولم مع الحكومة، و"أنصار الله" لتجاوز الخلافات بشأن تنفيذ الانسحابات التي اتفق عليها من موانئ الحديدة، وأجزاء من مناطق التماس في المدينة لتأمين وصول موظفي الإغاثة إلى مطاحن البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"سبوتنيك": خلافات بشأن تنفيذ أولى خطوات إعادة الانتشار في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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