5 مليارات دولار قيمة صفقات “أيدكس” في #أبو_وظبي.. بمشاركة #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

تنتهي غدًا الخميس فعاليات النسخة الأكبر في تاريخ معرضي الدفاع الدولي (أيدكس 2019) والدفاع البحري (نافدكس 2019)، والتي انطلقت برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وشهدت الدورة الحالية مجموعة من الفعاليات والأحداث؛ مثل تدشين ناقلة الجنود المدرعة “الوحش” التي تعرض لأول مرة من خلال المعرض كنموذج لصناعة وطنية واعدة بأيدٍ وخبرات وطنية 100 في المائة، بالإضافة إلى تدشين المدرّعة 447A التي تنتجها شركة «نمر» الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وبمشاركة كبرى من الصناعات العسكرية السعودية؛ شهد اليوم الأول من فعاليات معرضي “أيدكس” و”نافدكس” 2019؛ الإعلان عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 4 مليارات و971 مليونًا، توزّعت العقود المبرمة على 15 شركة عالمية و18 شركة محلية.

وقد شهد اليوم الثاني من فعاليات المعرضين، توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 7.019 مليار درهم، توزعت العقود المبرمة على 6 شركات دولية و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى حوالي 12 مليار درهم إماراتي توزعت على 57 شركة محلية ودولية.

فيما شهد اليوم الثالث توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات درهم، وتوزعت العقود المبرمة على 8 شركات دولية و20 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام إلى حوالي 16.869 مليار درهم إماراتي؛ أي بقيمة ٥ مليارات دولار أمريكي.

وتزامنت الدورة الحالية من المعرض مع اليوبيل الفضي لمعرض “أيدكس”، الذي انطلق في العام 1993، ليتحول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسبق تنظيم المعرضين إقامةُ مؤتمر الدفاع الدولي 2019، الذي عُقد في الفترة من 14 – 16 فبراير 2019 بمشاركة ما يزيد على 1,200 خبير ومتخصص من جميع أنحاء العالم، ناقشوا القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة والاستفادة منها في مجال الأمن والسلم العالمي.

واستعرضت الشركات المحلية والعالمية في المعرضين الكبيرين مدى التقدم والمستوى العالي الذي وصلت إليه الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية؛ مما يساعدها على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، وعقد الشراكات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهذا القطاع.

وأعلنت العديد من الشركات خلال فعاليات المعرض التي امتدت لخمسة أيام عن توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات الثنائية والتمويلات في القطاعات الدفاعية والأمنية، كما حرص عدد من الشركات العالمية، على تعزيز شراكتها وعلاقتها مع دولة الإمارات، من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وحرصت اللجنة المنظمة لمعرضي “أيدكس” و”نافدكس” 2019، على إقامة متحف خاص، بمناسبة «اليوبيل الفضي» للمعرض، ويحكي المتحف قصة نجاح «أيدكس» منذ انطلاقته الأولى في عام 1993؛ حيث رسّخ المعرض مكانته الدولية، كأحد أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية، وبات يحظى باهتمام كبير من كبرى الشركات العالمية.

واستعرض المتحف التطور التاريخي للمعرض منذ أولى دوراته، وعرض العديد من المواد الفيلمية والوثائقية، والصور الخاصة بالفعاليات السابقة المختلفة، وقد أقيم بمناسبة اليوبيل الفضي لمعرض «أيدكس»، الذي تحول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لأحد أكبر المعارض المتخصّصة في قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ونفّذت اللجنة العليا المنظّمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019 استراتيجية هدفها الإخراج الأمثل لهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة وسمعة الدولة، ويعكس التطور والتقدم لقطاعات الدولة المختلفة في جميع الجوانب، ونجحت في تقديم التسهيلات أمام المشاركين وزوار المعرض؛ الأمر الذي ساهم في إنجاح فعاليات معرضي “أيدكس” و”نافدكس” 2019.