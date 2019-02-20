اندلاع #حريق ضخم في حوش مواد بترولية بـ #جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
اندلع، اليوم الأربعاء، حريق ضخم في حوش يحتوي على سكراب ومواد بترولية في جدة.
وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة، الحريق وتمت السيطرة عليه دون أي إصابات.
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