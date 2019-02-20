اندلاع #حريق ضخم في حوش مواد بترولية بـ #جدة

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع، اليوم الأربعاء، حريق ضخم في حوش يحتوي على سكراب ومواد بترولية في جدة.

وباشرت فرق الدفاع المدني بالمحافظة، الحريق وتمت السيطرة عليه دون أي إصابات.