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الخليج - حسن القبيسي
ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1440 هـ ” المجاردة أجمل ” يستعد مركز خاط لتقديم سهرة شعبية مميزة تحت شعار ” خاط فاتنة الجبال وأرض البساتين ” برعاية كريمة من سعادة محافظ المجاردة الأستاذ يحيى آل حموض ورئيس مركز خاط الأستاذ علي بن ناصر الطارقي وبحضور رؤساء المراكز و مديري الإدارات الحكومية وذلك مساء الجمعة القادم 17 / 6 / 1440 هـ بمسرح شارع الفن .
وسيتخلل هذه الأمسية أوبريت ( خاط .. ولاءٌ وإنتماء ) كتب كلماته الشاعر المبدع أحمد بن خازم العمري وسيقدمه الفنان المتألق مهدي الدهيسي برفقة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية ، كما سيتخلل الحفل تدشين المعرض الخاص بالفنانين التشكيليين من أبناء مركز خاط ، وسيحتوي الحفل الخطابي على العديد من العروض والقصائد الشعرية والألعاب النارية وعرض مرئي يبين جمال مركز خاط .
هذا وقد اتفقت اللجنة المنظمة للأمسية مع شركة عالم افينتك لتجهيز المسرح وعروض الضوء كما تم الاتفاق مع قناة الوسام الفضائية لتوثيق الاحتفال .
كانت هذه تفاصيل خبر اهالي مركز خاط يُحيون أمسية شعبية بمسرح شارع الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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