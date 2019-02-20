مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين باغتيال #النائب_العام.. وتسليم الجثث لذويهم

صحيفة الخليج الالكترونية

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 9 أشخاص متهمين باغتيال النائب العام، هشام بركات، عام 2015، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام، الأربعاء.

فبعد يوم من مطالبة منظمة العفو الدولية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين، نفذت القاهرة حكم الإعدام بحق الأشخاص الـ9.

ورأت منظمة العفو الدولية أن محاكمة المتهمين كانت “غير عادلة” وأشارت إلى أنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب من أجل الاعتراف بالجريمة.

وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم ضد المتهمين في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بينما خففت حكمها بحق 6 آخرين من الإعدام للسجن مدى الحياة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنَّ مشرحة زينهم استقبلت منذ قليل جثث 12 مسجونًا نُفذ بحقهم حكم الإعدام صباح اليوم؛ داخل سجن الاستئناف بالقاهرة، مضيفًا أن 9 جثث تعود لقتلة النائب العام المستشار هشام بركات.

وأوضح المصدر، أنَّه يجرى كتابة أسماء الجثث في دفاتر المشرحة تمهيدًا لتسليمها لذويهم.