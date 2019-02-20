مسام: انتزاع 2,359 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع

الخليج - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2019م، من انتزاع 27 لغماً مضاداً للأفراد و1,028 لغماً مضاداً للآليات و125 عبوة ناسفة و1,179 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ماتم نزعه 2,359 لغمًا.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 43,372 لغمًا زرعتها المليشسات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.