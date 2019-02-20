انت الان تتابع النائب العام السعودي: نحن أول الدول تأثرا بالإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب العام السعودي سعود المعجب

شارك النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لنواب العموم، بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: "إن المملكة العربية السعودية من أوائل دول العالم تأثرا بالعمليات الإرهابية، وتعمل على تحديث منظومتها التشريعية لمكافحة جرائم الإرهاب، كما تلعب دورا حيويا في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والدولي"، مضيفا أن المملكة واكبت المتغيرات في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال، وأنشأت لجنة دائمة في هذا المجال".

وذكر المعجب: "المملكة شددت دور الأجهزة الرقابية على المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني، ووضعنا تشريعات للقطاع المصرفي لدعم مكافحة جرائم غسيل الأموال، كما صدر قرار وزاري بشأن الأحداث الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال".من ناحية أخرى، ألقى المستشار نبيل صادق النائب العام، كلمة في الجلسة الافتتاحية