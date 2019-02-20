الان تتابع رحيل عملاق الموضة العالمية.. أبرز معلومات عن كارل لاغرفيلد أشهر مصممي “شانيل” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

كارل لاغرفيلد.. مصمم ألماني وضع لمسته في الموضة، تربع على قائمة أشهر مصممي الأزياء في العالم، بعد أن صمم العديد من الماركات العالمية مثل شانيل وقدمها بشكل جديد خلال الـ30 عاما الماضية بعد تولي رئاستها، وغيرها من الماركات العالمية مثل أتش أم، وكارل.

وضع مفهوما جديدا للأزياء بتصاميم فريدة من نوعها ومنها شانيل، بجانب ظهور إبداعاته في الأزياء من خلال الأفلام العالمية، وكان لنشأته في بيته دور كبير في شخصيته الإبداعية.

كارل لاغرفيلد، وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية، ظل يعاني منها طيلة الأسابيع الأخيرة من حياته، وخلال فترة مرضه، فوت المصمم عرضين للأزياء في دار شانيل، حسب ما ذكرته تقارير صحفية.

أصاب خبر وفاته عشاق الموضة ومصممي الأزياء الألمان بحالة من الحزن خاصة وأنه اشتهر بتأثيره الكبير في عالم الأناقة والجمال بتصميماته المتنوعة، “الخليج 365” تقدم أبرز معلومات عن أشهر مصمم أزياء في العالم في السطور التالية:

– ولد كارل لاغرفيلد عام 1933 في هامبورج بألمانيا.

– كان لوالده دور رئيسي في تنمية موهبته، وكانت والدته إليزابيث عازفة بارعة، وكان يقوم بقص صور الفساتين وعارضات الأزياء من مجلات الموضة ويرسمها من جديد وتلوينها.

– بدأ مسيرته المهنية في عُمر 14 سنة، بعد انتقاله إلى باريس واشتراك في مسابقة تصميم معاطف شتوية، وحصل على المركز الأول في المسابقة.

– اقترن اسم كارل لاغرفيلد بدار أزياء شانيل وتولى رئاستها لأكثر من 3 عقود، كان يقدم خلالها حوالي 8 مجموعات أزياء سنويا.

– حظى شكله الخاص باهتمام الرجال حول العالم وصارت تنسيقاته لأزيائه الخاصة مجالا لإلهام أزياء الرجال لعقود.

– تميز بارتداء البدلة السوداء والداكنة مع بنطلونات ضيقة وأحذية برقبة عالية، وحرصه الدائم على ارتداء نظارته الشمسية

– كان يصفف شعره للخلف في شكل ذيل حصان منخفض

– لم تتوقف إبداعاته على عالم الأزياء فقط وصمم خواتم الخطوبة الماسية وملابس الرياضة الخاصة بالغوض والرياضات المائية وأطلق مجموعة من العطور التي تحمل اسمه.

– حصل على جائزة الإنجاز المتميز في التصميمات في جوائز الأزياء البريطانية، وجائزة جون فيرتشايلد عام 2017.

– توفي في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.