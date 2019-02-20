محمد بن سلمان يبحث المجالات الاستثمارية مع الشركات الهندية

اسماء السيد - نيودلهي: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، الأربعاء، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الهندية التي استثمر فيها صندوق رؤية سوفت بنك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار الصندوق، والاستفادة منها في رؤية المملكة 2030 والتنويع الاقتصادي، وتشجيع ثقافة الابتكار في المملكة.

من جانب آخر، استعرض ولي العهد السعودي مع رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس موكيش امباني، الفرص الاستثمارية الواعدة في المجموعة بكافة فروعها، في التقنية والاتصالات وغيرها، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار بالهند في البترول والغاز.

حضر اللقاءين، وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

وأعلنت السعودية انضمامها لتحالف الطاقة الشمسية، بعد التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وبحضور ولي العهد، ورئيس وزراء الهند جرى التوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بين الجانبين وهي برنامج عمل إطاري للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

