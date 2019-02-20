للمرة الأولى منذ عقود... تغير جذري في انتخابات "الكنيست"

أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) باللغة العربية، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الاستطلاع ذكر أنه يمكن لمعسكر اليسار الحصول على 61 مقعدا، مما سيتيح له إسقاط أية حكومة يمينية، خاصة لو كانت بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي.

© REUTERS . AMIR COHEN

وأوردت القناة العبرية أنه قبل أقل من 36 ساعة على إغلاق باب الترشح في الانتخابات المقبلة يشير إلى أن كتل اليسار تتقدم على الكتل اليمين، بفارق مقعدين، وذلك لأول مرة منذ الإعلان عن موعد الانتخابات.وبحسب هذا الاستطلاع، فإن حزب الليكود (الحزب الحاكم) سيحصل على 31 مقعدا، وحزب "اليمين الجديد"، 8 مقاعد، و"يهوديت هاتوراة" 7 مقاعد، و"البيت اليهودي" 5 مقاعد، وحزب "خولانو"، و"شاس" 4 مقاعد لكل منهما.وبذلك يبلغ عدد مقاعد كتل اليمين 59 فقط من أصل 120 مقعدا، علما بأن هناك أحزابا أخرى لم تتجاوز نسبة الحسم المطلوبة.وبحسب الاستطلاع، فإن المعسكر اليساري سيحصل على 61 مقعدا، حسب القائمة التالية: "مناعة لإسرائيل"، برئاسة الجنرال بيني غانتس، 19 مقعدا، وهو المنافس الأقرب لنتنياهو، وحزب "هناك مستقبل" 13 مقعدا، وحزب "العمل" 9، و"ميرتس" 5، أما "الحركة العربية للتغيير" فإنها ستحصل بحسب الاستطلاع على 6 مقاعد، و"القائمة المشتركة" مع 5 مقاعد، و"الجسر"، 4 مقاعد.وبذلك يبلغ عدد مقاعد هذه الكتل 61 مقعدا، أي أنها ستكون قادرة على حجب الثقة عن أي حكومة يمينية.