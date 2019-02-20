شكرا لقرائتكم محادثات صعبة اليوم لماي مع يونكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 22:06

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محادثات صعبة في بروكسيل اليوم، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي لم يستبعد الموافقة على تمديد المرحلة الانتقالية لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد (بريكزيت)، إذا طلبت ذلك. لكن التكتل يصرّ على رفض تعديل اتفاق توصل اليه مع ماي لـ «الطلاق».



وأعلن مرغريتيس سكيناس، الناطق باسم يونكر، ان الأخير سيلتقي ماي اليوم، بعدما اجتمع الاثنين الوزير البريطاني المكلّف ملف «بريكزيت» ستيفان باركلي وابرز مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه. وأضاف أن بارنييه «كرّر أن الدول الـ 27 لن تعيد فتح معاهدة الانسحاب» المُبرمة مع ماي ورفضها مجلس العموم (البرلمان) البريطاني.

وأشار إلى أن الأوروبيين لا يمكنهم «قبول تحديد مهلة زمنية لشبكة الأمان، ولا (إضافة) بند يتيح الخروج منها أحادياً». ويشير بذلك الى حلّ يبقي المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لتجنّب إعادة الحدود بين مقاطعة إرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إرلندا العضو في الاتحاد، في حال عدم التوصل إلى حلّ بديل بعد الفترة الانتقالية التي يُفترض أن تستمر حتى نهاية العام 2020.

ويخشى مؤيّدون لـ «بريكزيت» أن تُرغم «شبكة الأمان» لندن على إبقاء روابطها بالاتحاد إلى موعد غير محدد. ومن أجل طمأنتهم، تعهدت ماي البحث عن «ترتيبات بديلة» مع الاتحاد. وأشار سكيناس الى أن «محادثات أخرى ستُجرى، لتحديد هل ممكن التوصل إلى حلّ يحظى بتأييد أكبر في البرلمان البريطاني ويحترم الخطوط التوجيهية» لدول التكتل.

ومع اقتراب الموعد المحدد لـ «الطلاق»، في 29 آذار (مارس) المقبل، نقلت صحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» الألمانية عن يونكر قوله إن أحداً من الاتحاد لن يعارض تمديد مفاوضات «بريكزيت» والفترة الانتقالية. واضاف: «اي قرار بطلب مزيد من الوقت يقع على عاتق المملكة المتحدة. وإذا قُدِم هذا الطلب، لن يعارضه أحد. وإذا كنت تسأل عن مدة التأجيل الممكنة، ليس لدي أي إطار زمني محدد».

وتابع: «في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، تم تجاوز جداول زمنية كثيرة. لكنني أجد صعوبة في تصوّر أن الناخبين البريطانيين سيصوّتون مرة ثانية في الانتخابات الأوروبية. أعتقد بأنها ستكون مفارقة تاريخية. ومع ذلك لا يمكنني استبعاد الأمر».

الى ذلك، شنّ مؤيّدو زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن حملة على النواب السبعة الذين استقالوا من الحزب، واتهموهم بـ «الخيانة» و»الجبن»، كما طالبوهم بالتخلّي عن مقاعدهم النيابية، علماَ انهم لوسيانا بيرغر وكريس ليزلي وأنجيلا سميث وغيفين شوكر ومايك غابس وشوكا أومونا.

وحذر توم واتسون، نائب كوربن، من أن «الأزمة تتفاقم»، ولم يستبعد استقالة نواب آخرين من الحزب. وأسِف لاستقالة زملائه، وشجب «تعابير لاسامية وإهانة تعرّضت لها بيرغر (يهودية) قبل استقالتها».

وأضاف: «أي تعبير عن اللاسامية، مهما كان صغيراً، يُعتبر وصمة عار. خسرنا لوسيانا، وهي أحد أفضل المخلصين الشجعان في البرلمان. وإذا لم يعد أمثالها يجدون في الحزب بيتهم، سيسأل كثيرون من الزملاء أنفسهم كيف سييبقون في هذا البيت. علينا مواجهة هذه المشكلة بسرعة وتحمّل المسؤولية، لنحول دون استقالة آخرين».

وعلمت «الحياة» من مصدر «عمالي» أن نواباً «مستعدون للاستقالة، لكنهم يربطون تحرّكهم بالتطورات على صعيد الخروج من الاتحاد الأوروبي». وأضاف ان هؤلاء ليسوا من حزب العمال وحده، اذ «هناك محافظون لا يوافقون على بريكزيت وينتظرون الوقت المناسب لإعلان انشقاقهم».

وأوردت صحيفة «ديلي تلغراف» ان وزيراً وخمسة نواب محافظين مستعدون للانشقاق عن حزبهم والالتحاق بالكتلة الجديدة التي شكّلها زملاؤهم العماليون السابقون. ووصف الوزير هؤلاء النواب بأنهم «حساسون جداً»، مؤكداً استعداده للانشقاق وتلبية نداء أومونا لتشكيل حزب جديد «إذا استمرت الحكومة في سعيها إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».

وكان أومونا وجّه نداءً إلى زملائه المحافظين، يحضّهم فيه على الالتحاق بالتكتل الجديد الذي أعلنه، بعد انشقاق النواب السبعة عن حزب العمال، قائلاً: «ندعو جميع مَن يشاركنا قيمنا الى الانضمام إلينا. هناك كثيرون من العماليين والمحافظين تعذّبهم ضمائرهم».

جاء ذلك، فيما حذفت النائب المحافظة آن سوبري من حسابها على مواقع للتواصل الإجتماعي كل إشارة إلى حزبها، مكتفية بالقول إنها «نائب عن منطقة بروكستوي»، بعدما كانت تعرّف نفسها بأنها «طيلة حياتها تنتمي إلى أمّة واحدة محافظة».

في غضون ذلك، أعلنت شركة «هوندا» اليابانية لصنع السيارات أنها ستغلق مصنعها في بريطانيا عام 2021، في خطوة تهدد 3500 وظيفة وتأتي بعد قرارات مشابهة اتخذتها شركات يابانية أخرى قلقة من عواقب «بريكزيت».