شكرا لقرائتكم «قوات سورية الديموقراطية»: «داعش» يصعّد حرب العصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت، حقل العمر النفطي (سورية) – رويترز، أ ف ب | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 22:16

أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أمس أن تنظيم «داعش» صعّد هجماته بأساليب حرب العصابات على مقاتليها في شرق سورية، مشيرة إلى التهديد الذي سيشكله المتشددون حتى بعدما يفقدوا آخر معقل لهم هناك.



وتوشك «قسد» على إلحاق الهزيمة بـ»داعش» في آخر معقل لها شرق البلاد، والمتمثل في قرية باغوز، حيث تقدر القوات عدد المقاتلين المتشددين بعدة مئات، فضلاً عن نحو 2000 مدني تحت الحصار.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ»قسد» مصطفى بالي إن «مقاتلي داعش كثفوا هجماتهم بعيداً عن آخر جبهة على مدى الأيام الماضية». وشنّ «داعش» هجومين قبل ثلاثة أيام في قرية ذيبان على بعد 90 كيلومتراً شمالي باغوز.

وقُتل في الهجوم الأول، الذي كان عبارة عن كمين، اثنان من مقاتلي «قسد» وأحد مقاتلي «داعش». وقال بالي إن الهجوم الثاني، الذي شنته مجموعة من مقاتلي التنظيم الأجانب، شهد مقتل ثلاثة متشددين وأسر اثنين على يد «قسد». وقال بالي: «يومياً يوجد خلايا نائمة تتحرك، والتنظيم يعمل بشكل مكثف على العمليات الأمنية ولا يزال قوياً، كما أن إنهاء الوجود العسكري لداعش لا يعني أبداً القضاء على داعش».

وتمكنت «قسد» على مدى السنوات الأربع الماضية من طرد مقاتلي «داعش» من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في شمال سورية وشرقها. وبعد السيطرة على الرقة، تقدمت «قسد» جنوباً إلى دير الزور حيث هاجمت المتشددين في منطقة على الضفة الشرقية من نهر الفرات. ولا يزال التنظيم المتطرف يسيطر على منطقة غربي الفرات ضمن منطقة نائية تسيطر الحكومة السورية وحلفاؤها على الجزء الباقي منها.

ودعا القائد العام لـ»قسد» مظلوم كوباني إلى بقاء بعض القوات الدولية في سورية للمساعدة في محاربة «داعش»، وعبّر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة خطط سحب قواتها بالكامل.

إلى ذلك، شهدت خطوط الجبهة ضد تنظيم «داعش» في شرق سورية هدوءاً لليوم الرابع على التوالي، مع تريث «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) في شن هجومها الأخير قبل إخراج المدنيين المحاصرين، وتأكيدها أن لا خيار أمام الارهابيين إلا الاستسلام أو الموت.

وأعلنت «قسد» أن قواتها تتحرك «بحذر» في بلدة الباغوز حيث باتت تحاصر التنظيم في نصف كيلومتر مربع، لوجود مدنيين محتجزين «كدروع بشرية». وقال بالي لوكالة «فرانس برس» إن ليس أمام مقاتلي التنظيم إلا «الاستسلام أو الموت قتلاً في المعركة حصراً». وأضاف: «نعمل على عزل المدنيين أو إجلائهم لاقتحام الحي»، لافتاً الى أن «الأمر قد يكون اقترب». وتقدّر «قسد» وجود المئات من مقاتلي التنظيم والمدنيين المحاصرين معهم في الجيب الأخير، ما أدى إلى إبطاء تقدمها لحسم المعركة الأخيرة ضد التنظيم.

وأبدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ميشال باشليه في بيان خشيتها على مصير «نحو 200 عائلة بينهم العديد من النساء والأطفال» محاصرين في البقعة الضيقة المتبقية تحت سيطرة التنظيم. وقالت: «يبدو أن العديد منهم يُمنعون من الخروج» من قِبل التنظيم.

وتوقفت حركة الخروج خلال الأيام القليلة الماضية، وفق ما يقول مسؤولون من «قسد»، مشيرين إلى توقف المعارك بانتظار إيجاد حل للمدنيين العالقين. ونفى مسؤولون في «قسد» وجود مفاوضات مع التنظيم.