شكرا لقرائتكم مؤسّس «هواوي»: العالم يحتاجنا وأميركا عاجزة عن سحقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب، رويترز - | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 19 فبراير 2019 / 22:23

رأى مؤسس شركة «هواوي» الصينية العملاقة لتكنولوجيا الاتصالات رين تشينغ دوافع سياسية في اعتقال ابنته مينغ وانتشو، المديرة المالية للشركة، وتحدّى مساعي أميركية لمنع «هواوي» من الانتشار، معتبراً أن العالم لا يمكنه الاستغناء عن تكنولوجيتها «الأكثر تطوراً».



واعتقلت كندا مينغ في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بطلب من الولايات المتحدة التي اتهمتها بتحايل مصرفي وإلكتروني، في ما يتعلّق بانتهاك عقوبات فرضتها واشنطن على إيران. تزامن ذلك مع تكثيف ضغوط على الشركة، على خلفية اتهامات بالتجسس لمصلحة أجهزة الاستخبارات الصينية، وحملة بقيادة أميركية لإقناع دول أخرى بوقف استخدام تكنولوجيا الشركة. كذلك اتهمت وزارة العدل الأميركية الشركة الصينية بسرقة أسرار تجارية، وتقديم مكافآت لموظفين في مقابل سرقة تكنولوجيا من منافسين آخرين.

ومنعت دول، بينها أستراليا والولايات المتحدة، «هواوي» من المشاركة في تركيب شبكة الجيل الخامس للاتصالات الخليوية. كما منعت نيوزيلندا أبرز شركات اتصالات لديها من استخدام تكنولوجيا «هواوي» لشبكة الجيل الخامس، فيما أفادت تقارير بأن تشيخيا استثنتها من مناقصة قيمتها 20 مليون يورو لبناء بوابة إلكترونية للضريبة.

وأعلنت نيوزيلندا أن شركة «سبارك» المحلية للاتصالات تجري محادثات مع جهاز الأمن، لتهدئة مخاوف متصلة بأخطار أمنية يمثلها استخدام معدات «هواوي» لتطوير شبكة الجيل الخامس. لكن صحيفة «فايننشال تايمز» نقلت عن تقرير أعدّه جهاز الأمن المعلوماتي البريطاني، أنه قادر على معالجة تلك الأخطار.

وندّد رين تشينغ (74 سنة) باعتقال ابنته، متحدثاً عن «تصرّفات ذات دوافع سياسية»، وتابع: «نعترض على ذلك. ولكن بما أننا سلكنا هذا الطريق، سنترك الأمر في يد القضاء». وأضاف في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي.بي.سي): «لا يمكن الولايات المتحدة أن تسحقنا. العالم لا يمكنه الاستغناء عنا، لأننا أكثر تطوراً. إذا انطفأت الأنوار في الغرب، سيبقى الشرق مشرقاً. أميركا لا تمثل العالم». وزاد في إشارة الى الأميركيين: «ولو أقنعوا مزيداً من الدول بعدم استخدامنا لفترة من الوقت، لدينا خيار بتقليص حجمنا».