شكرا لقرائتكم الرئيس النيجيري يهدد من يحاول التلاعب بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوجا - رويترز | منذ 16 ساعة في 20 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 01:12

حذر الرئيس النيجيري محمد بخاري أي شخص يحاول التلاعب بالانتخابات من أنه يخاطر بحياته، متهماً مفوضية الانتخابات المستقلة بعدم الكفاءة. وكانت المفوضية أعلنت تأجيل الانتخابات قبل ساعات من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع.



وقال بخاري إنه سيتم التعامل بصرامة مع أي شخص يحاول سرقة أو تدمير صناديق الاقتراع أو مواد العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. وقال خلال اجتماع طارئ مع قادة حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم في العاصمة أبوجا: «أعطيت تعليماتي للجيش والشرطة بالتعامل بكل صرامة، لن نتحمل مسؤولية سوء تنظيم الانتخابات».

وأضاف أن أي شخص يسعى إلى ترهيب الناخبين أو التدخل في الانتخابات «سيفعل ذلك على حساب حياته».

ولمح حزب الشعب الديمقراطي المعارض إلى أن بخاري يقف وراء التأجيل من أجل التمسك بالسلطة. ورد الحزب على تصريحات بخاري في بيان قال فيه «تهديد الرئيس محمد بخاري لحياة النيجيريين، دعوة مباشرة إلى تطبيق عدالة الأدغال». ويواجه بخاري منافسة شرسة من عتيق أبو بكر مرشح حزب الشعب الديمقراطي.

ونيجيريا صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر منتج للنفط في القارة، لكنها تعاني من الفساد واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة عزت تأجيل الانتخابات إلى مشاكل لوجستية، وقالت إن الانتخابات ستجرى في 23 الجاري.