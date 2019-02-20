الإمارات تخفف الحظر على شحن السلع من وإلى قطر

محمد إبراهيم/ الخليج 365
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، تخفيف الحظر على شحن السلع بينها وبين قطر، والتي فرضت في السابق بموجب مقاطعة بدأتها في يونيو/حزيران 2017.
وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، ذكر تعميم صادر عن إدارة الموانئ في أبو ظبي (حكومية)، أنه تم إلغاء التوجيهات السابقة التي حظرت الشحنات القادمة من قطر إلى الإمارات، والعكس.
وحسب التعميم الجديد، تم الإبقاء على الحظر على السفن التي ترفع علم قطر، والتي تملكها شركات شحن أو مواطنون قطريون.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة
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