"هنية" يدعو الفلسطينيين للاحتشاد في "الأقصى" الجمعة

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم بالضفة الغربية للاحتشاد في المسجد الأقصى، الجمعة المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن "هنية"، تعقيبا على الأحداث الدائرة في مدينة القدس، وتلقّت "الخليج 365" نسخة منه.

واعتبر هنية الجمعة المقبلة يوما لـ"الزحف من أجل نصرة الأقصى".

وقال:" ندعو الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم في الضفة الغربية للاحتشاد عند المسجد الأقصى، والرباط فيه وحمايته، والسعي لإفشال خطوات الاحتلال".

وشدد على أن " المؤامرة الجديدة التي يتعرض لها الأقصى لن تمر (...) مهما كلف ذلك من تضحيات".

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وطالب هنية "المقاومة الفلسطينية للدفاع عن المسجد الأقصى بكل السبل والإمكانيات المتاحة".

كما ناشد الأمة العربية لـ" التوقف التام عن كل أشكال التطبيع واللقاء مع العدو وقادته في كل المستويات والمجالات؛ وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، والتأكيد أن الاحتلال هو العدو المركزي".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بحراسة من الشرطة، المسجد الأقصى، من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي.

ومساء الأحد الماضي، وضعت الشرطة الإسرائيلية، سلاسل على باب الرحمة، بالمسجد الأقصى، ما تسبب باحتجاجات فلسطينية واسعة قبل أن تزيلها الثلاثاء.

ويقع باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى، وقد أغلقته الشرطة الإسرائيلية عام 2003، وجددت محكمة إسرائيلية عام 2017 أمر الإغلاق.