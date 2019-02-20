«الإعدام» لا ينفذ إلا «في حضور ثلاث»..تعرف عليهم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

"القصاص" هو المطلب الأول والأخير من المجرم بعد ثبات العقوبة عليه بالأدلة والبراهين استنادًا إلي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وبحسب نص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أرواق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل".

وحدد القانون، ثلاث فقط يحق لهم حضور تنفيذ حكم الإعدام وبنص المادة 474 من قانون الإحراءات الجنائية، "يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها".

ونفذت مصلحة السجون، صباح اليوم حكم الإعدام شنقاً بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، في يونيو 2015، خلال خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد».