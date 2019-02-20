أعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد ينضم لقائمة هواتفها الخالية من النتوء بفضل تقنيات انزلاق الكاميرا الأمامية التي اعتمدت عليها مؤخرًا، وهذا الهاتف يأتي مع كاميرا ثلاثية تحتوي مستشعر بدقة 48 ميجا بكسل بجانب وجود عمود انزلاق الكاميرا الأمامية في نفس المكان.
ويحتوي V15 Pro على شاشة كاملة بدون نتوء بقياس 6.4 بوصة من نوع OLED مع مستشعر بصمة مدمج بداخلها بفضل تقنيات فيفو الرائدة في هذا المجال. كما يأتي مع كاميرا أمامية منزلقة بشكل عمودي بدقة 32 ميجا بكسل، فيما تأتي الكاميرا الخلفية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع ثلاث عدسات عمودية بوجود عدسة بدقة 12 ميجا بكسل لكنها تحمل مستشعر 48 ميجا بكسل، وعدسة أخرى واسعة جدًا بدقة 8 ميجا بكسل، بجانب عدسة للتركيز بدقة 5 ميجا بكسل.
وبما أن الهاتف من الفئة المتوسطة فهو لا يحمل أفضل المعالجات، لكنه يقدم معالجًا جيدًا بوجود سنابدراغون 675 والذي يقدم أداءً مرتفعًا بفضل نوى Cortex-A76 الموجودة بداخله.
ويحمل V15 Pro بطارية بقوة 3,700 ملي أمبير مع خيارين من الذاكرة بـ6 جيجا بايت و8 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، بجانب تواجد أندرويد 9.0 على الجهاز. كما أن الهاتف يحتوي على منفذ سماعات ويجلب منفذ شحن صغير يدعم الشحن السريع، وبالرغم من أن الكثير من الشركات تستخدم منفذ USB نوع C في هواتفها بهذه الإمكانيات إلا أن فيفو لم تقم بذلك.
يمكن القول أن هذا الهاتف يملك إمكانيات كبيرة ويأتي بسعر قليل بحدود 400$، لكن في الجهة المقابلة كانت شاومي قد أعلنت عن هاتفها الرائد Mi9 بأفضل معالجات سنابدراغون وكاميرا 48 ميجا بكسل بسعر 445$.
التدوينة فيفو تكشف عن هاتف V15 Pro بدون نتوء وكاميرا أمامية منزلقة بدقة 32 ميجا بكسل ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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