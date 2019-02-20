وزير الخارجية اليمنى يبحث مع السفير المصرى تدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى، اليوم الأربعاء، مع سفير مصر لدى اليمن ناصر حمدى، أوجه التعاون بين وزارتى خارجية البلدين لاسيما تلك المتعلقة بتدريب وتأهيل الكوادر الدبلوماسية اليمنية في المعهد الدبلوماسى المصرى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجانبين ناقشا أوضاع الجالية اليمنية المتواجدة فى مصر، وقضايا المواطنين المصريين المتواجدين في اليمن.

وأكد الوزير اليماني أن مصر تعتبر المقصد الأول للمواطن اليمنى خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا اثر الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، مشيداً بموقف مصر الأخوى وحرص قيادتها على التخفيف من وطأة الضغوطات التى يعانى منها الشعب اليمني واستقبال مصر لمئات الالاف اليمنيين للإقامة فيها.