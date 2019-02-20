قصف النظام السوري يعطل أكبر أفران "خان شيخون"

إدلب/ الخليج 365

توقف أكبر أفران الخبز في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية عن العمل إثر قصف مدفعي من قبل قوات النظام وداعميه.

وقال صاحب الفرن حازم سرماني، إن قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا قصفت المدينة، الثلاثاء، بالمدفعية في انتهاك صارخ لاتفاق "سوتشي" الذي يرسخ وقفا لإطلاق النار في المنطقة.

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وأوضح سرماني في تصريح للأناضول أن القصف أسفر عن احتراق 6 آلاف ليتر من المازوت، و80 ألف طن من الدقيق، فضلا عن تضرر 70 في المئة من الفرن، ما أدى لتوقف الإنتاج.

وبين أن منشأته هي الأكبر بين 3 أفران في خان شيخون، وقادرة على إنتاج 200 ألف رغيف يوميا، وتلبي حاجة نحو 10 آلاف أسرة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانة عاصمة كازاخستان.

