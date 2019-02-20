الجيش المصري: مقتل 8 مسلحين في شمال سيناء

القاهرة / الخليج 365

أعلن الجيش المصري، الأربعاء، مقتل 8 مسلحين في شمال سيناء خلال مداهمات عسكرية، بناءً على تتبع عناصر استهدفت أحد الحواجز العسكرية قبل أيام.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، اليوم، "استهدفت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء 7 بؤر إرهابية، وتمكنت من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وتدمير عربتين مفخختيين".

وأشار إلى أنه تم تدمير تلك البؤر التي "تسخدمها العناصر الإرهابية فى الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات".

وأوضح أن الاستهداف تم "بناءً على معلومات إستخباراتية لرصد وتتبع باقى العناصر الإرهابية التى اشتركت فى العملية الأخيرة"، في إشارة لاستهداف أحد الحواجز الأمنية.

ويعد هذا التطور خامس حادث أمني بارز تشهده البلاد، خلال أقل من أسبوع.

إذ يأتي عقب يومين فقط من مقتل 3 رجال شرطة بينهم ضابط إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيا، قرب الجامع الأزهر، وسط القاهرة.

كما وقع تفجير محدود بالجيزة، الجمعة الماضي، تلاه هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في سيناء؛ ما أسفر عن إصابة ومقتل 15 عسكريا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 16 مسلحا في تبادل لإطلاق نار في موقعين بمدينة العريش شمال شرقي البلاد.

وتأتي الحوادث المتتالية بعد أيام من بدء برلمان مصر مناقشة تعديلات في الدستور، تتيح مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ووضع مادة انتقالية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تسمح له بالترشح لمدتين جديدتين.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة ويطلق الجيش أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.