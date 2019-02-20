إيران تُفرج عن 3 أردنيين دخلوا مياهها الإقليمية "خطأً"

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، أن إيران قررت الإفراج عن 3 من مواطنيه، تحتجزتهم طهران منذ نهاية العام 2018، لدخولهم مياهها الإقليمية "عن طريق الخطأ".

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الأربعاء، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال القضاة إن الخارجية الإيرانية "أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا بـ(العاصمة) طهران، بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن الأردنيين الثلاثة الذين دخلوا أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2018، عن طريق الخطأ، إلى المياه الإقليمية الإيرانية".

وأوضح أن قرار الإفراج تضمن الاكتفاء بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة، "كمخالفة لدخولهم وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية".

وأعرب القضاة عن شكر الأردن لقرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة.

ولفت إلى أن الخارجية الأردنية، تابعت القضية منذ بدايتها حتى قرار الإفراج، مشيرًا أن السفارة لدى طهران تعمل حاليًا بالتنسيق مع الخارجية الإيرانية لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطني الثلاثة، وتأمين رحلة عودتهم.

والمواطنون الأردنيون الثلاثة محتجزون منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد دخولهم المياه الإقليمية الإيرانية "بالخطأ" بواسطة مركب صيد.