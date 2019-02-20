جرب هذا #العصير.. هل تعاني من #التهاب_المفاصل؟

صحيفة الخليج الالكترونية

أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لوندرينا في البرازيل، أن عصير التوت البري يُخفف التهاب المفاصل الروماتويدي المؤلم لدى النساء.

وتشير الدراسة وفقاً لـ«ديلي ميل» إلى أن شرب نصف لتر من عصير التوت البري ذي السعرات الحرارية المنخفضة يومياً يمكن أن يساعد على تخفيف ألم هذا المرض الذي يصيب 400.000 شخص في بريطانيا وحدها.

وذكر الباحثون البرازيليون في دراستهم أن النساء اللواتي تناولن عصير التوت البري لمدة ثلاثة أشهر ظهرت لديهن مستويات أقل من الأجسام المضادة التي تهاجم الجهاز المناعي وتؤدي لالتهاب المفاصل، كما تناقصت لديهن أعراض الألم والتورم.