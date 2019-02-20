صحيفة الخليج الالكترونية أكد التحالف العربي في اليمن أن ميليشيا الانقلاب الحوثي التابعة لإيران تمنع دخول سفينتي مساعدات لميناء الحديدة منذ 15 يومًا. وتابع أنه أصدر 21 تصريحًا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: الانقلابيون يمنعون دخول سفينتين لميناء الحديدة منذ 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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