انت الان تتابع بريطانيا تطالب ألمانيا برفع حظر بيع الأسلحة للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، برسالة لنظيره الألماني هايكو ماس، طالب فيها برفع الحظر الذي فرضته برلين على توريدات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أمس الثلاثاء، أن هانت عبّر في الرسالة عن قلقه البالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي، محذرا من عواقب سلبية على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

ووفقا للمجلة الألمانية، فقد قال "هانت"، إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مبرمة مع السعودية، مطالبا ألمانيا بإعفاء المشاريع الدفاعية الكبرى مثل صفقات بيع مقاتلات من طراز Eurofighter وTornado من الحظر، نظرا لأن الحظر الألماني يشمل قطع غيار ألمانية الصنع تدخل في تصنيع