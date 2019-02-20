بريطانيا تطالب ألمانيا برفع حظر بيع الأسلحة للسعودية

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بعث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، برسالة لنظيره الألماني هايكو ماس، طالب فيها برفع الحظر الذي فرضته برلين على توريدات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ونقلت وكالة "رويترز" عن مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أمس الثلاثاء، أن هانت عبّر في الرسالة عن قلقه البالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي، محذرا من عواقب سلبية على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.
ووفقا للمجلة الألمانية، فقد قال "هانت"، إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مبرمة مع السعودية، مطالبا ألمانيا بإعفاء المشاريع الدفاعية الكبرى مثل صفقات بيع مقاتلات من طراز Eurofighter وTornado من الحظر، نظرا لأن الحظر الألماني يشمل قطع غيار ألمانية الصنع تدخل في تصنيع
ووفقا للمجلة الألمانية، فقد قال "هانت"، إن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مبرمة مع السعودية، مطالبا ألمانيا بإعفاء المشاريع الدفاعية الكبرى مثل صفقات بيع مقاتلات من طراز Eurofighter وTornado من الحظر، نظرا لأن الحظر الألماني يشمل قطع غيار ألمانية الصنع تدخل في تصنيع تلك المقاتلات، مما يعوق تنفيذ الصفقات.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، أن السعوديين يهددون شركة BAE Systems البريطانية المشاركة في تصنيع مقاتلات Eurofighter بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على القرار الألماني، لأن الشركة لا تستطيع الوفاء بالوعود التعاقدية مع الرياض.
وأعلنت برلين، مطلع العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين هناك.
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