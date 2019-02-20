وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي، في بيان له، "استهدفت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء عدد 7 بؤر إرهابية وتمكنت من القضاء على 8 فرد إرهابي شديدي الخطورة وتدمير2 عربة مفخخة".
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، السبت الماضي، أن هجوما مسلحا استهدف أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء، فقامت قوة الارتكاز بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 فرد تكفيري، فيما قتل15 جنديا.
وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة، منذ التاسع من فبراير/ شباط 2018، عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم "سيناء 2018" لتطهيرها من العناصر الإرهابية.
ومنذ عام 2013، تتواصل مواجهات بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة، والتي زاد نشاطها عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري: مقتل 8 مسلحين خلال استهداف بؤر إرهابية في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.