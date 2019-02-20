إيران تفرج عن 3 أردنيين دخلوا المياه الإقليمية في ديسمبر الماضي

عمان- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أبلغت القائم بالأعمال بالإنابة في سفارتنا في طهران بقرار السلطات الإيرانية الإفراج عن المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين كانوا قد دخلوا عن طريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية أواخر شهر ديسمبر الماضي".

وأوضح البيان أن "قرار الإفراج تضمن الاكتفاء بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار".

وأعرب عن شكر الأردن لقرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة، موضحا أن الوزارة تابعت القضية ومنذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، واستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.

وفي يناير/ مطلع كانون الثاني من العام الحالي أعلنت الخارجية الأردنية أن نظيرتها الإيرانية أبلغت سفارة الأردن في طهران، بوجود ثلاثة أردنيين تم احتجازهم في المياه الإقليمية الإيرانية، كانوا قد دخلوا بطريق الخطأ أثناء قيامهم برحلة صيد بحري بالمياه الاماراتية، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة وستكون عملية احتجازهم قصيرة، إذ سيعرضون على محكمة إيرانية.